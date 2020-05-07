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  • Из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%
07 мая 2020, четверг, 12:33 429
Мир 2020-05-07T12:34:23+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%

Из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%

Елизавета Кесельман
Кризис, Туризм, Международный туризм, Развитие туризма
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Несмотря на то, что Европейский союз прогнозирует возобновление туризма уже этим летом, Всемирная туристическая организация считает, что число туристов в мире может снизиться на 60-80%. Об этом говорится в отчете Всемирной организации туризма (UNWTO), передает РБК.

По последним данным, пандемия коронавиуса привела к падению числа международных туристов на 22% в первом квартале 2020 года. Из-за масштабного закрытия границ и аэропортов в марте число путешественников резко сократилось на 57%. Предварительно за первые три месяца туристическая отрасль потеряла 80 млрд долларов.

Всемирная организация туризма выделила три возможных сценария развития ситуации в туристической сфере:

  • Сценарий №1 (-58% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля;
  • Сценарий №2 (-70% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале сентября;
  • Сценарий №3 (-78% падение) основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки лишь в начале декабря.

Как сообщали Українські Новини, пока европейские страны думают над тем, как разрешить туристам безопастно отдыхать у них в ближайшее время, Украинская ассоциация туристических агентств отметила, что многие туристические компании прорабатывают варианты перехода на организацию отдыха в Украине.

После отмены карантина отели в Украине могут быть заполнены, по мнению эксперта.

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