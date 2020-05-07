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07 мая 2020, четверг, 08:23 244
Мир 2020-05-07T10:00:03+03:00
Українські Новини
Великобритания стала первой страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек. Данные по всему мир

Великобритания стала первой страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек. Данные по всему миру 7 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как коронавирус на пути к уничтожению, в четверг, 7 мая, в мире зарегистрировано 3 755 379 случаев заражения коронавирусом (91 368 за сутки), 1 245 418 из них выздоровели (за сутки 46 029), 263 831 – умерли (12 256 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. 

На первом месте по количеству инфицированных Covid-19 находится США. Тут коронавирусом заразились 1 228 603 человек, выздоровели - 189 910, умерли - 73 431. 

На втором месте Испания. Здесь 220 325 больных новым вирусом. Выздоровели - 126 002, умерли - 25 857 человека. 

214 457 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 93 245, умерли - 29 684. 

На четвертом месте оказалась Великобритания с 202 359 зараженными. Выздоровели - 934, умерли - 30 150. 

На пятом месте Франция. Здесь заболели 174 224, выздоровели - 54 081, умерли - 25 812. 

Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления. 

Ранее политологи и экономисты объяснили, почему Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная.

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