Великобритания стала первой страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек.

В то время, как коронавирус на пути к уничтожению, в четверг, 7 мая, в мире зарегистрировано 3 755 379 случаев заражения коронавирусом (91 368 за сутки), 1 245 418 из них выздоровели (за сутки 46 029), 263 831 – умерли (12 256 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



На первом месте по количеству инфицированных Covid-19 находится США. Тут коронавирусом заразились 1 228 603 человек, выздоровели - 189 910, умерли - 73 431.



На втором месте Испания. Здесь 220 325 больных новым вирусом. Выздоровели - 126 002, умерли - 25 857 человека.



214 457 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 93 245, умерли - 29 684.



На четвертом месте оказалась Великобритания с 202 359 зараженными. Выздоровели - 934, умерли - 30 150.



На пятом месте Франция. Здесь заболели 174 224, выздоровели - 54 081, умерли - 25 812.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления.



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