ЄС повинен повернутися до відкритих кордонів. Єврокомісія розповіла про плани щодо зняття обмежень

Європейський Союз має повернутися "в майбутнє" відкритих кордонів, коли пандемія коронавірусу буде під контролем у той час, як кількість заражених Covid-19 у світі продовжує зростати а туристичний сектор зазнає величезних збитків.

Про це в четвер розповіла єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон під час онлайн-спілкування з євродепутатами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС відновили безперешкодне пересування в шенгенській зоні, яке було зупинено у зв'язку з намаганнями країн зупинити поширення коронавірусу.

"Тепер нам потрібно повернутися в майбутнє, повернутися до нормальності. І ми маємо зробити це, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить", - сказала Йоханссон.

"Держави-члени вводили різні заходи неузгодженим чином. Ослаблення цих національних обмежень займе деякий час, але ми можемо це зробити", - додала єврокомісар.

Європейська комісія хоче, щоб держави-члени почали поступово скасовувати національний контроль на державному кордоні. Наступного тижня комісія випустить керівні принципи, які будуть балансувати між запобіганням нової хвилі інфекцій і пожвавленням економіки.

Як повідомляли Українські Новини, поки загальноєвропейського протоколу про те, як авіакомпанії мають діяти в умовах пандемії коронавірусу немає, Греція готова перевозити туристів на поромах до своїх островів.

Тим часом, Грузії, яка планує 1 липні розпочати туристичний сезон презентували антикризовий план з порятунку туристичної сфери. Уряд країни вирішив виділити державну субсидію у розмірі 80% на банківський відсоток за перші 5 млн ларі кредиту для готелів, річний оборот яких був менше 20 млн ларі.