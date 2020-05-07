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  • ЄС повинен повернутися до відкритих кордонів. Єврокомісія розповіла про плани щодо зняття обмежень
07 травня 2020, четвер, 20:53 4
Європа 2020-05-07T21:30:01+03:00
Українські Новини
ЄС повинен повернутися до відкритих кордонів. Єврокомісія розповіла про плани щодо зняття обмежень

ЄС повинен повернутися до відкритих кордонів. Єврокомісія розповіла про плани щодо зняття обмежень

Ярина Вацяк
Туризм, Шенгенська зона, закриття кордону, Відкриття кордонів
Шенгенська зона Фото: pixabay.com
Шенгенська зона Фото: pixabay.com

Європейський Союз має повернутися "в майбутнє" відкритих кордонів, коли пандемія коронавірусу буде під контролем у той час, як кількість заражених Covid-19 у світі продовжує зростати а туристичний сектор зазнає величезних збитків.

Про це в четвер розповіла єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон під час онлайн-спілкування з євродепутатами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС відновили безперешкодне пересування в шенгенській зоні, яке було зупинено у зв'язку з намаганнями країн зупинити поширення коронавірусу.

"Тепер нам потрібно повернутися в майбутнє, повернутися до нормальності. І ми маємо зробити це, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить", - сказала Йоханссон.

"Держави-члени вводили різні заходи неузгодженим чином. Ослаблення цих національних обмежень займе деякий час, але ми можемо це зробити", - додала єврокомісар.

Європейська комісія хоче, щоб держави-члени почали поступово скасовувати національний контроль на державному кордоні. Наступного тижня комісія випустить керівні принципи, які будуть балансувати між запобіганням нової хвилі інфекцій і пожвавленням економіки.

Як повідомляли Українські Новини, поки загальноєвропейського протоколу про те, як авіакомпанії мають діяти в умовах пандемії коронавірусу немає, Греція готова перевозити туристів на поромах до своїх островів.

Тим часом, Грузії, яка планує 1 липні розпочати туристичний сезон презентували антикризовий план з порятунку туристичної сфери. Уряд країни вирішив виділити державну субсидію у розмірі 80% на банківський відсоток за перші 5 млн ларі кредиту для готелів, річний оборот яких був менше 20 млн ларі.

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