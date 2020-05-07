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07 травня 2020, четвер, 20:30 5
Політика 2020-05-07T20:53:07+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ

Зеленський призначив Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ

Кира Молчанова
Міхеіл Саакашвілі, реформи в Україні, Призначення на посаду, Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMik
Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMik

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету ради Національного реформ. Про призначення голови партії "Рух нових сил" говорили вже давно. Про це повідомляє прес-служба президента, передають Українські Новини.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - зауважив Зеленський.

Згідно з повідомленням, у четвер Зеленський підписав указ №169 "Питання Національної ради реформи та Виконавчого комітету реформ".

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави про єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ та Виконавчого комітету реформ та до положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляв про пропозицію йому посади віце-прем'єр-міністра реформ Президентом Володимиром Зеленським. Також він має намір представити свою програму змін у Верховній Раді.

Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.

При цьому Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила стурбованість подальшою долею відносин Тбілісі і Києва з-за можливого призначення Міхеіла Саакашвілі в Кабмін України.

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