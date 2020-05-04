Саакашвили заявил, что Зеленский назначит его в ближайшие дни

Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Об этом (назначение Саакашвили - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером.

Тем временем, президент Грузии встревожена "неприемлемым и непонятным" назначением Саакашвили.