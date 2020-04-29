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  • Президент Грузии встревожена "неприемлемым и непонятным" назначением Саакашвили
29 апреля 2020, среда, 09:41 289
Политика 2020-04-29T09:41:18+03:00
Українські Новини
Президент Грузии встревожена "неприемлемым и непонятным" назначением Саакашвили

Президент Грузии встревожена "неприемлемым и непонятным" назначением Саакашвили

Ольга Фандорина
Грузия, Михаил Саакашвили , Саломе Зурабишвили, Назначение Саакашвили
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в Кабмин Украины. Об этом говорится на сайте президента Грузии.

Зурабишвили отметила недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.

Она сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

Как сообщали Українськi Новини, Грузия намерена отозвать своего посла в Украине в случае, если Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Кабинета Министров Украины. При этом МИД пока не получал официального предупреждения Грузии об отзыве посла в Украине в случае, если Саакашвили будет назначен вице-премьером.

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