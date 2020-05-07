Кабмин уволил языкового омбудсмена Монахову

Кабинет Министров уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка после того, как она решила уволиться.

Об этом говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая, передают Українськi Новини.

В распоряжении отмечается, что Монахова уволена по собственному желанию.

27 ноября 2019 года Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона.

27 ноября Гончаренко сообщил, что Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.

Должность уполномоченного по защите госязыка предусмотрена законом об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу в июле 2019.

Тем временем, доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает сокращение расходов на функционирование Института национальной памяти на 49,9%, или на 64,780 млн гривен до 65,106 млн гривен, Уполномоченного по защите госязыка – на 9,4%, или на 1,650 млн гривен до 15,886 млн гривен.