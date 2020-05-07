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07 мая 2020, четверг, 15:41 712
Общество 2020-05-07T16:00:13+03:00
Українські Новини
В Киеве "подожгли" стадион ФК "Динамо"

В Киеве "подожгли" стадион ФК "Динамо"

Ярина Вацяк
Пожар, Динамо, Поджог, Стадион, Лесные пожары
Стадион ФК
Стадион ФК "Динамо". Фото в коллажи: Сергей Ристенко, Depositphotos

После того, как в Украине несколько недель массово горел лес в Житомирской и Киевской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения, а спасатели ГосЧС заявили, что если люди не перестанут жечь сухостой, то к зиме сгорит все Украина, футбольный клуб "Динамо" решил привлечь внимание общества к этой проблеме.

На официальной странице ФК в социальной сети Facebook появился провокационный пост, призван привлечь внимание к проблеме лесных пожаров.

"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов"", - говорится в посте.

ФК "Динамо" таким образом решил призвать украинцев к сбережению природы и отказа от привычки выжигать сухостой, что приводит к пагубным последствиям.

"Правда же бред? Мы тоже так думаем! Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которые всему миру сейчас и так хватает. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов", - говорится дальше в посте ФК.

Эта акция призывает задуматься над проблемой поджогов сухостоя.

ФК ФК "Динамо". Фото в коллажи: Сергей Ристенко, Depositphotos

Стадион Стадион "Динамо" Фото в коллажи: Сергей Ристенко, Depositphotos

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада увеличила штрафы за поджог лесов.

 

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