Сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев, — посол Польши

И пока Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам, по словам посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого сейчас в стране находится около 1 млн украинцев.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передают Українськi Новини.

"У нас в Польше остались около 1 млн граждан Украины, они не вернулись в Украину, они работают либо являются студентами", - сказал он.

Цихоцкий отметил, что около 10-15%, то есть около 180 тыс. украинцев вернулись домой.

Он отметил, что сейчас много украинцев обращаются в консульства и посольство Польши с вопросами когда они смогут попасть в Польшу.

По словам посла, это зависит от ситуации с коронавирусом в мире, а также транспортным сообщением между странами.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза для обеспечения сезонным работникам безопасности.



Также в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.



Тем временем президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.