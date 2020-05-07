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07 мая 2020, четверг, 12:26 400
Внешняя политика 2020-05-07T12:45:27+03:00
Українські Новини
Сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев, — посол Польши

Сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев, — посол Польши

Валерия Драгомирова
Польша, Коронавирус, Украинцы в Польше
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua

И пока Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам, по словам посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого сейчас в стране находится около 1 млн украинцев.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передают Українськi Новини.

"У нас в Польше остались около 1 млн граждан Украины, они не вернулись в Украину, они работают либо являются студентами", - сказал он.

Цихоцкий отметил, что около 10-15%, то есть около 180 тыс. украинцев вернулись домой.

Он отметил, что сейчас много украинцев обращаются в консульства и посольство Польши с вопросами когда они смогут попасть в Польшу.

По словам посла, это зависит от ситуации с коронавирусом в мире, а также транспортным сообщением между странами.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза для обеспечения сезонным работникам безопасности.


Также в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года. 

Тем временем президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

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