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06 мая 2020, среда, 22:41 24
Общество 2020-05-06T22:42:01+03:00
Українські Новини
Бизнес-ассоциация Европы приветствует смягчение карантина в Украине

Бизнес-ассоциация Европы приветствует смягчение карантина в Украине

Ольга Фандорина
ЕБА, Европейская бизнес-ассоциация, Covid-19, карантин в Украине

Хотя в ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин, Европейская бизнес-ассоциация приветствует смягчение карантина с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Бизнес приветствует решение постепенно запускать экономическую активность, безусловно, с сохранением определенных ограничений, чтобы минимизировать возможности распространения вируса. Первый шаг уже сделан. И мы надеемся, на каждом из следующих шагов, анонсированных властью, деловая активность будет все больше оживать. В то же время, для бизнеса важна предсказуемость, поэтому было бы хорошо понимать детальные планы по ослаблению карантина на следующих этапах, как это сейчас прописано по первому шаге", - цитируются в нем слова исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко.

Отмечается, что ассоциация направила предложения к рекомендациям относительно работы бизнеса в условиях смягчения ограничений, которые сейчас разрабатывает Министерство здравоохранения.

В контексте рекомендаций по торговле непродовольственными товарами говорится, что бизнес должен обеспечить оборудование умывальников для мытья рук с мылом и создать условия для обработки рук антисептиком.

В то же время не все арендные торговые помещения имеют отдельно оборудованный туалет с умывальником, часто для нескольких торговых помещений работает одна уборная для общего пользования, которая находится отдельно от арендных помещений.

Соответственно, возникает вопрос о том, кто будет ответственен за соблюдением этого требования.

Кроме того, в данной норме следует уточнить, что речь идет о требованиях к помещениям, где есть туалет.

О работе заведений общественного питания в рекомендациях отмечается об одном-двухместном размещении клиентов с соблюдением дистанции и индивидуальной защиты.

В то же время непонятно, какими должны быть действия персонала ресторана при посещении заведений семьи.

Кроме того, под вопросом норма о необходимости заказывать блюда дистанционно для потребления на летней площадке.

В рекомендациях предлагается выдавать заказ только в одноразовую тару, однако данное требование может вызвать дополнительное загрязнение окружающей среды.

Поэтому бизнес считает, что более уместным будет указать дополнительные требования для обработки посуды, а одноразовую оставить только для заказов "на вынос".

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос.

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