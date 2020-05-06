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06 мая 2020, среда, 18:15 450
Экономика 2020-05-06T18:16:08+03:00
Українські Новини
Россия рекордно сократила добычу нефти до минимума за 10 лет

Россия рекордно сократила добычу нефти до минимума за 10 лет

Ольга Фандорина
Россия, Нефть, Рынок нефти, Сокращение добычи нефти
Нефть. Фото: fdlx.com
Нефть. Фото: fdlx.com

Пока стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%, с вступлением в силу сделки ОПЕК+ с мая добыча нефти и газового конденсата в России сократилась до минимума за десять лет. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам издания, добыча упала до 9,5 миллиона баррелей в сутки. В последний раз ниже 10 миллионов баррелей добыча опускалась в августе 2009 года.

До начала действия соглашения ОПЕК+ Россия добывала 11,35 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Такие данные, отмечает агентство, свидетельствуют, что Россия выполняет свои обязательства в рамках сделки, согласно которым добыча нефти должна опуститься до 8,5 миллиона баррелей, но без учета конденсата.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укртранснефть" проверила качество нефти из США  и начала ее транспортировку.

Кроме того, нефть марки WTI в США в понедельник упал до исторического минимума, опустившись ниже 1 доллара за баррель после того как зафиксировали обвал цен на нефть худший за последние 29 лет.

Также средние цены на топливо на АЗС Украины понизились, а антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

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