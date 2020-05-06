Россия рекордно сократила добычу нефти до минимума за 10 лет

Пока стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%, с вступлением в силу сделки ОПЕК+ с мая добыча нефти и газового конденсата в России сократилась до минимума за десять лет. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам издания, добыча упала до 9,5 миллиона баррелей в сутки. В последний раз ниже 10 миллионов баррелей добыча опускалась в августе 2009 года.

До начала действия соглашения ОПЕК+ Россия добывала 11,35 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Такие данные, отмечает агентство, свидетельствуют, что Россия выполняет свои обязательства в рамках сделки, согласно которым добыча нефти должна опуститься до 8,5 миллиона баррелей, но без учета конденсата.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укртранснефть" проверила качество нефти из США и начала ее транспортировку.

Кроме того, нефть марки WTI в США в понедельник упал до исторического минимума, опустившись ниже 1 доллара за баррель после того как зафиксировали обвал цен на нефть худший за последние 29 лет.

Также средние цены на топливо на АЗС Украины понизились, а антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.