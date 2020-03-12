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12 марта 2020, четверг, 19:54 1042 Инфографика
Экономика 2020-03-12T20:02:10+02:00
Українські Новини
На украинских заправках бензин и дизтопливо подешевели

На украинских заправках бензин и дизтопливо подешевели

Ярина Вацяк
АЗС, Цены на бензин, цены на дизтопливо, Цены на автогаз, Цены на топливо в Украине
Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Средние цены на топливо на АЗС Украины понизились в то время, как официальный курс гривны продолжает стремительно падать.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", которые наводит Минфин.

 Так, средние цены на бензин А-95 премиум подешевел на 0,1% до 27,59 грн/л, а А-95  - на 0,076% до 26,42 27,59 грн/л.

Кроме того, стоимость бензина А-92 понизилась на 0,079% до 25,41 грн/л.

Дизельное топливо на АЗС Украины также подешевело на 0,155% до 25,81 грн/л.

В то же время автомобильное газовое топливо не изменилось в цене и составляет 10,95 грн/л.

Так, с начала динамика цен на топливо в Украине свидетельствует о падении стоимости.

Динамика цен на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины. Инфографика: МинфинДинамика цен на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины. Инфографика: Минфин

Динамика цен авто газ автомобильный. Инфографика: МинфинДинамика цен авто газ автомобильный. Инфографика: Минфин

Как сообщали Українські Новини, эксперт в сфере энергетики Леонид Косянчук прогнозирует, что бензин если и подешевеет, то только в июле.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

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