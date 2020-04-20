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20 апреля 2020, понедельник, 21:55 114
Экономика 2020-04-20T22:11:32+03:00
Українські Новини
Цены на нефть в США ушла в минус

Цены на нефть в США ушла в минус

Ярина Вацяк
Нефть, мировые цены на нефть, цены на нефть, нефть из США, нефть WTI, WTI
Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz
Нефтедобыча. Фото: Kursiv.kz

Нефть марки WTI в США в понедельник упал до исторического минимума, опустившись ниже 1 доллара за баррель после того как зафиксировали обвал цен на нефть худший за последние 29 лет. Это самый низкий уровень с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов, пишет "Экономическая правда".

Стоимость нефти WTI падает на фоне затоваренности рынка и снижения спроса из-за пандемии, а также - из-за закрытия во вторник вечером, 21 апреля, майских фьючерсов.

За час торгов котировки резко упали с 5 долларов за баррель до ниже 1 доллара.

Июньские фьючерсы, при этом, упали на 11% до 22,22 долларов за баррель.

Как пишет издание, на рынке остается избыток нефти, а места в хранилищах остается все меньше.

CME группа заявила, что возможно, майские контракты WTI будут торговаться отрицательно.

"Трейдеры обеспокоены тем, что будет так много запасов, а на рынке будет так много проблемных грузов из-за коронавируса. Такую ситуацию будет очень сложно исправить в ближайшее время. Люди пытаются избавиться нефти, а покупателей нет", - заявил глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований Майкл Линч.

После чего цена на нефть WTI упала ниже 0 - до -0,05 долл.

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.

Как сообщали Українські Новини, средние цены на топливо на АЗС Украины понизились.

Также  Антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

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