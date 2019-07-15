Качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" проверила качество поставленной нефти из США и начала ее транспортировку на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.\r\n"13 июля "Укртранснефть" после проверки качественных показателей начала прием в нефтетранспорную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. После подтверждения соответствия показателей сырья "Укртранснефть" начала прием нефти для дальнейшей ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июле судно с первой партией нефти из США (75 тыс. тонн) для компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) прибыло в Одесский морской торговый порт.\r\n"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ проектной мощностью 18,62 млн тонн переработки сырья в год.\r\nТакже "Укртранснефть" заявила, что в украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть и возобновила транзит нефти в Европу.