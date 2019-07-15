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15 июля 2019, понедельник, 12:32 156
Экономика 2019-07-15T12:41:19+03:00
Українські Новини
Качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку

Качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку

Нефть. Фото: firstsocial.info
Нефть. Фото: firstsocial.info

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" проверила качество поставленной нефти из США и начала ее транспортировку на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"13 июля "Укртранснефть" после проверки качественных показателей начала прием в нефтетранспорную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. После подтверждения соответствия показателей сырья "Укртранснефть" начала прием нефти для дальнейшей ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в июле судно с первой партией нефти из США (75 тыс. тонн) для компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) прибыло в Одесский морской торговый порт.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ проектной мощностью 18,62 млн тонн переработки сырья в год.

Также "Укртранснефть" заявила, что в украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть и возобновила транзит нефти в Европу.

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