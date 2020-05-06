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06 мая 2020, среда, 10:30 301
Экономика 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%

Стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%

Анна Рудык
Нефть, Рынок нефти, конденсат, газовый конденсат
Нефть. Фото: pixabay.com
Нефть. Фото: pixabay.com

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что фактическая стоимость реализации нефти, цены на которую ушли в минус в США, и газового конденсата в апреле составила 3 959 гривен/тонна, что на 33%, или на 1 953 гривен/тонна меньше, чем в марте.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

Фактическая цена реализации используется для определения стоимости добытых полезных ископаемых при исчислении платы за пользование недрами.

При этом фактическая стоимость реализации нефти и газового конденсата в марте составила 5 912 гривен/тонна, что на 38,7%, или на 3 735 гривен/тонна меньше, чем в феврале.

Как сообщали Українські Новини, Всеукраинская аграрная рада констатировала, что цены на кукурузу на биржах снизились на 2-3% после обвала цен на нефть.

Также после обвала мировых цен на нефть, "Консалтинговая группа "А-95" допустила снижение розничных цен на бензин до 16 гривен/литр, на дизельное топливо до 14 гривен/литр.

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