Стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что фактическая стоимость реализации нефти, цены на которую ушли в минус в США, и газового конденсата в апреле составила 3 959 гривен/тонна, что на 33%, или на 1 953 гривен/тонна меньше, чем в марте.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

Фактическая цена реализации используется для определения стоимости добытых полезных ископаемых при исчислении платы за пользование недрами.

При этом фактическая стоимость реализации нефти и газового конденсата в марте составила 5 912 гривен/тонна, что на 38,7%, или на 3 735 гривен/тонна меньше, чем в феврале.

Как сообщали Українські Новини, Всеукраинская аграрная рада констатировала, что цены на кукурузу на биржах снизились на 2-3% после обвала цен на нефть.

Также после обвала мировых цен на нефть, "Консалтинговая группа "А-95" допустила снижение розничных цен на бензин до 16 гривен/литр, на дизельное топливо до 14 гривен/литр.