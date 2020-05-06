Стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что фактическая стоимость реализации нефти, цены на которую ушли в минус в США, и газового конденсата в апреле составила 3 959 гривен\/тонна, что на 33%, или на 1 953 гривен\/тонна меньше, чем в марте. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини. Фактическая цена реализации используется для определения стоимости добытых полезных ископаемых при исчислении платы за пользование недрами. При этом фактическая стоимость реализации нефти и газового конденсата в марте составила 5 912 гривен\/тонна, что на 38,7%, или на 3 735 гривен\/тонна меньше, чем в феврале. Как сообщали Українські Новини, Всеукраинская аграрная рада констатировала, что цены на кукурузу на биржах снизились на 2-3% после обвала цен на нефть. Также после обвала мировых цен на нефть, "Консалтинговая группа "А-95" допустила снижение розничных цен на бензин до 16 гривен\/литр, на дизельное топливо до 14 гривен\/литр.