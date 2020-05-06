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06 мая 2020, среда, 15:54 509
Силовые структуры 2020-05-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура открыла уголовное дело после "выбивания" признаний в Кропивницком СИЗО

Прокуратура открыла уголовное дело после "выбивания" признаний в Кропивницком СИЗО

Кира Молчанова
Заключенные, СИЗО, Избиение, Кропивницкий
Тюрьмы. Фото: cityonlive.com
Тюрьмы. Фото: cityonlive.com

После того, как заключенные в СИЗО города Кропивницкий уже устраивали бунт, прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство по факту избиения двух содержащихся под стражей лиц в следственном изоляторе этого же города.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Согласно ему, была проведена проверка заявлений двух лиц, в которых идет речь о нанесении им телесных повреждений.

Действия инкриминируются ч. 2 ст. 365 (превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

По словам заявителей, после помещения их в СИЗО 27 и 28 апреля неизвестные сотрудники учреждения в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили им телесные повреждения.

Указано, что эти действия совершались для того, чтобы добиться признания вины в преступлениях, которые им инкриминируют - разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодека) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса).

Кроме того, таким образом пытались установить местонахождение средств, которые они получили преступным путем.

Во время медицинского осмотра у заключенных обнаружены многочисленные гематомы туловища и нижних конечностей.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО.

В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных: они спят по очрерди, в камерах нет света, а на стенах грибок.

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