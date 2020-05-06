Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключає, що до вересня може бути відновлено міжнародне авіасполучення, у той час, як Пристайко порадив не їхати в Європу на відпустку цього літа.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1" 5 травня, передають Українські Новини.



"Скажу відразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - сказав він.



За його словами, влітку можливе відновлення внутрішнього авіасполучення, а відновлення міжнародного залежить не тільки від України, але й інших країн.



Міністр висловив сподівання, що міжнародне авіасполучення почне відновлюватися з вересня.



У той же час він нагадав, що за оцінками ряду експертів, восени можлива друга хвиля захворюваності на коронавірус у світі.



Як повідомляли Українські Новини, Україна закрила авіасполучення через пандемію коронавірусу з 17 березня.



Крім того, пандемія коронавірусу може тривати два роки.



Також куди можна буде поїхати у відпустку влітку.



Тим часом карантин в Україні можуть продовжити до осені.