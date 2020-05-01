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01 мая 2020, пятница, 13:57 97
Мир 2020-05-01T13:58:09+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса может продлиться два года, — Bloomberg

Пандемия коронавируса может продлиться два года, — Bloomberg

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Пандемия коронавируса, окончание пандемии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как эксперты спрогнозировали окончание пандемии коронавируса в Украине и в мире, ученые США в исследовании Центра по изучению инфекционных заболеваний (CIDRAP) при университете Миннесоты заявили, что пандемия коронавируса  может продиться два года. Об этом передает Bloomberg.

По словам исследователей, вирус будет сложнее контролировать чем грипп из-за того, что за последнее время возросло количество бессимптомных носителей. По мнению авторов, пандемия коронавируса может продолжаться циклично, и продолжаться и после 2022 года.

"Пандемия коронавируса завершится не скоро и люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет", — отмечают авторы исследования.

Как сообщали Українські Новини, американские эксперты заявили, что 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.

Кроме того, эксперты назвали наиболее эффективные меры защиты от заражения Covid-19 для врачей, работающих с больными.

Тем временем, исследователи заявили, что коронавирус способен развить и усугубить проблемы с сердцем. 

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