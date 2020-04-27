Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом

Из-за пандемии коронавируса во многих странах ввели карантин и закрыли границы. Туристическая отрасль во всем мире несет миллионные убытки. Учитывая, что туризм – 10% мирового ВВП, а для отдельных стран еще больше, долгое закрытие границ может разрушительно повлиять на экономику многих государств в то же время после карантина Ryanair планирует продавать билеты от 99 центов.

Из-за таких убытков некоторые страны преддверии отпусков рассматривают возможность открытия курортов для туристов, пишет OBOZREVATEL.

Закрыты почти все направления

Согласно отчету Всемирной туристской организации (UNWTO), специализированного агентства Организации Объединенных Наций по туризму, по состоянию на 6 апреля туристам ограничен доступ к 209 направлениям, или 96% всех дестинаций в мире, из-за распространения COVID-19.

Около 90 стран и регионов полностью или частично закрыли границы для туристов, а еще 44 ограничили въезд для туристов из Китая, Южной Кореи, Ирана, государств Европейского Союза.

В организации отмечают, что с января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона и Среднего Востока ввели ограничения на поездки. В Европе доля государств, закрывших границы, составляет 93%, в Северной и Южной Америке – 92%.

Кто не закрыл границы

В первую очередь вспоминается соседка Украины – Беларусь. Ее глава Александр Лукашенко прямо говорит, что не понимает истерии вокруг коронавируса во всем мире и, несмотря на призывы ВОЗ, отказывается вводить карантин. Границы страны также остаются открытыми.

В ней продолжают работать кафе, рестораны и развлекательные центры. Не отменяются и спортивные мероприятия, собирающие на стадионах сотни и даже тысячи зрителей.

Власти страны призывают людей выходить на субботники и занимаются подготовкой к параду 9 мая, проведение которого перенесли даже в России.

При этом в стране подтвердили почти 9000 (!) случаев COVID-19, из них более 60 – летальные. Однако Лукашенко утверждает, что ни одна из смертей не вызвана напрямую коронавирусом, люди якобы умирали от сопутствующих болезней.

Еще одним государством, где также не считают коронавирус угрозой, оказалась Мексика. Долгое время тут даже карантин не вводили. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор лично призывал жителей выходить на улицы, ходить в рестораны и делать покупки, что будет полезным для экономики страны.

Но с ростом количества заболевших местные власти в меру своих полномочий все же стали вводить ограничительные меры, закрывать магазины и ТРЦ, отправили школьников на карантин и запретили собираться больше, чем по 50 человек.

Сейчас в Мексике почти 12 000 зараженных и более 1000 смертей. При этом в Минздраве страны уверены, что инфицированных может быть гораздо больше, речь идет о свыше 20 тысяч случаев, что в два раза больше официальной статистики.

Открытым остается Гонконг, но с определенными ограничениями. В город разрешается въезд иностранцам из стран с низким показателем заболеваемости коронавирусом, но и они должны пройти двухнедельный карантин.

Хоть город и находится в границах Китая, откуда родом коронавирус, Гонконг не вводил жестких ограничений для населения. Общественный транспорт курсирует, люди ходят на работу. На карантине –только школы и детские сады, но все могут свободно перемещаться по улицам.

На входе в магазины и учреждения, даже возле уличных лавок, проверяют температуру. Работают все рынки, магазины и кафе.

При этом в городе всего 1036 заболевших, и официально подтвержденных 4 смерти.

Не закрыт для иностранцев Израиль, но там вас также отправят на принудительную обсервацию. Ранее страна вводила временные ограничения на прилет иностранцев, особенно после того, как около 70 пассажиров United Airlines, которые прилетели из Нью-Йорка, не заполнили документы для помещения на карантин и отказались проходить проверку температуры тела.

Сейчас этот запрет сняли, но обязательную обсервацию продлили до 6 мая. Всего в Израиле насчитывается почти 15 000 больных коронавирусом, и более 193 летальных случая.

В то время, когда ЕС закрыл свои границы, а страны внутри Союза закрываются друг от друга, Швеция остается открытой для туристов — правда, только из Европы. При этом никого на обсервацию не отправляют, но если есть признаки заболевания, просят самоизолироваться. Страна остается единственной в ЕС, которая не ввела всеобщий карантин. Там не закрывали даже школы. Люди свободно перемещаются по улицам, ходят в кафе и рестораны, работают. Все, что просят власти, это соблюдение дистанции и личная гигиена.

Показатели эпидемии в Швеции нельзя назвать положительными. Так, в стране почти 18 000 зараженных и более 2000 смертей. Но несмотря на это, власти пока не собираются пересматривать свои подходы к борьбе с вирусом.

Доступными для посещений остаются и некоторые страны Африки — например Ботсвана, Ангола, Замбия, Танзания. В последней на карантин закрыты только школы и университеты, в остальном жизнь кипит.

Когда начнут открывать границы

Этот вопрос интересует не только путешественников. Во многих странах туристический бизнес является важной сферой наполнения бюджета.

Турция собирается открывать туристический сезон уже в конце мая. Чтобы снизить риски заражения, в курортных городах здесь хотят развить медицинскую инфраструктуру, отели и персонал будут проходить тщательную проверку, а все помещения — дезинфицироваться. После проверок на чистоту от коронавируса все общественные места будут получать соответствующий сертификат.

Впрочем, пока никаких официальных решений нет, а Турция остается одной из стран с наибольшим распространением пандемии. Тут зафиксировано больше 100 тысяч заболеваний и почти 2 500 смертей.

Намного меньшим уровнем заразы может похвастаться Кипр. Остров очень зависим от туризма, и власти понимают, что закрытие границ на все лето — это не для них. Поэтому в планах у Кипра принимать иностранцев уже с июля. С начала эпидемии на острове заболели всего 795 человек, и столь скорое открытие границ представляется вполне реальным. Кстати Кипр, как и Турция, не входит в Шенгенскую зону, поэтому вполне может обходить запреты Еврокомиссии.

Еще три европейских страны надеются открыться уже этим летом. С учетом того, что в Португалии влияние туризма на экономику страны близко к 20%, а в Греции — все 30%, там начинают активно предлагать варианты, как вернуть туристов и не допустить вспышки заболеваемости. Единственным вариантом считают снятие ограничений на путешествия для граждан Европы.

В Португалии же гостям предлагают отправляться не в знаменитые Лиссабон и Порту, а в отдаленные и не менее живописные городки на побережье океана. Запускать регулярные рейсы планируют уже с июля. Греция пока менее оптимистична, но тоже надеется справиться с ростом заболеваемости до середины лета и начать принимать европейских туристов.

В Австрии планируют принимать иностранных визитеров уже в начале лета. Но попасть в страну смогут только граждане тех государств, где наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Европа не откроется до конца 2020 года

Такой неутешительный прогноз дает Еврокомиссия. В любом случае, в начале страны ЕС будут открываться только для "своих", то есть туризм будет развиваться внутри этого союза. Но опять же, все будет зависеть от роста заболеваемости в каждой стране.

Например, в Италии собираются возмещать гражданам затраты на отдых внутри собственной страны. Речь идет о суммах 350-500 евро. На такие меры правительство идет из-за того, что даже европейские туристы в страну попадут, вероятно, не раньше сентября, и то если не будет новых вспышек заболеваемости.

Другие страны оказались в таком же положении, по самым оптимистическим прогнозам Европейский Союз откроет границы только в сентябре. А Испания вообще смирилась с тем, что туристов не увидит до конца года.

Вместе с тем, Чехия уже открыла границы для выезда, по возращению каждого ожидает двухнедельный карантин. Въезд для иностранцев пока запрещен, некоторые исключения делают для граждан ЕС и студентов чешских вузов.

В общем и целом, туризм — чрезвычайно ранимая сфера, она первой страдает от глобальных вызовов. Но она же первой оправляется от большинства напастей и начинает приносить дивиденды — как финансовые, так и в виде оздоровления общей атмосферы в стране. Для многих государств, даже не ставящих во главу угла турбизнес, он может стать спасительной соломиной в море очередного кризиса.

При условии, что в лихую годину отрасль поддержат. Во многих государствах это отлично понимают и уже запустили программы с "налоговыми каникулами", рекламным содействием и прочими "спасательными кругами" для туриндустрии. Как из ситуации выйдет Украина – покажет время.

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