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05 мая 2020, вторник, 08:52 2883
Кабмин 2020-05-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
Карантин могут продлить до осени, — представитель Кабмина в Раде

Карантин могут продлить до осени, — представитель Кабмина в Раде

Валерия Драгомирова
Продление карантина, карантин в Украине, Василий Мокан
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

О полном завершении карантина, который снова продлили, и возвращению к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июля, а может и в августе или сентябре.

Об этом написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращению к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июля, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", - написал он.

По его словам, если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин планирует ввести адаптивный карантин в областях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. 

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

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