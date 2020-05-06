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06 мая 2020, среда, 11:19 213
Мир 2020-05-06T11:20:19+03:00
Українські Новини
Армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС

Армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС

Елизавета Кесельман
Израиль, ЦАХАЛ, Сектор Газа, ХАМАС
Израиль Армия Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа
Израиль Армия Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), закупившая ранее более 100 тысяч тестов на коронавирус в ходе спецоперации, в ночь на 6 мая атаковала позиции исламского движения сопротивления (ХАМАС). Об этом говорится в сообщении Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter/@IDF Скриншот: twitter/@IDF

Ранее армия Израиля сообщила о запуске одной ракеты по израильской территории с территории сектора Газа.

Как сообщали Українські Новини, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов. 

Ранее в Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху. 

Также Израиль намерен окончательно выйти из карантина уже 14 июня. 

Тем временем, WhatsApp обвиняет Израиль во взломе более 1,4 тыс. аккаунтов высокопоставленных чиновников и журналистов.

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