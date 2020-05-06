Армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), закупившая ранее более 100 тысяч тестов на коронавирус в ходе спецоперации, в ночь на 6 мая атаковала позиции исламского движения сопротивления (ХАМАС). Об этом говорится в сообщении Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter/@IDF

Ранее армия Израиля сообщила о запуске одной ракеты по израильской территории с территории сектора Газа.

Как сообщали Українські Новини, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов.

Ранее в Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху.

Также Израиль намерен окончательно выйти из карантина уже 14 июня.

Тем временем, WhatsApp обвиняет Израиль во взломе более 1,4 тыс. аккаунтов высокопоставленных чиновников и журналистов.