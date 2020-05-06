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  • Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС
06 травня 2020, середа, 11:19 5
Світ 2020-05-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС

Елизавета Кесельман
ЦАХАЛ, Сектор Газа, ХАМАС, Ізраїль
Ізраїль Армія Фото: Прес-служба Цахалу
Ізраїль Армія Фото: Прес-служба Цахалу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка раніше закупила більше 100 тисяч тестів на коронавірус в ході спецоперації, в ніч на 6 травня атакувала позиції ісламського руху опору (ХАМАС). Про це йдеться в повідомленні Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що удари виробили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території з сектора Газу.

"У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові посади ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: twitter/@IDFСкріншот: twitter/@IDF

Раніше армія Ізраїлю повідомила про запуск однієї ракети по ізраїльській території з території сектора Газа.

Як повідомляли Українські Новини, на розробку вакцини від коронавіруса Ізраїль виділить 60 млн доларів.

Раніше в Ізраїлі пройшли "карантинні мітинги" проти політики Нетаньяху.

Ізраїль має намір остаточно вийти з карантину вже 14 червня.

Тим часом, WhatsApp звинувачує Ізраїль у зломі понад 1,4 тис. акаунтів високопоставлених чиновників і журналістів.

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