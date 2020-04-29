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29 апреля 2020, среда, 15:55 1142
Мир 2020-04-29T16:02:09+03:00
Українські Новини
WhatsApp обвиняет Израиль во взломе более 1,4 тыс. аккаунтов высокопоставленных чиновников и журналистов

WhatsApp обвиняет Израиль во взломе более 1,4 тыс. аккаунтов высокопоставленных чиновников и журналистов

Елизавета Кесельман
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Приложение Whats App. Фото: pixabay
Приложение Whats App. Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp обвиняет Израиль, где ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили новый способ передачи данных с высокозащищенного компьютера, во взломе более, чем 1,4 аккаунтов пользователей, среди которых есть журналисты, активисты и высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, представители мессенджера предъявили обвинения израильской IT-компании NSO Group, которая, по словам обвинителей, совершала звонки на телефоны жертв и незаметно устанавливало их устройства приложение Pegasus. Затем компания с помощью сети компьютеров мониторила это приложение, получая доступ к смартфонам

Мессенджер обвинил NSO в несоблюдении правил безопасности и в злоупотреблении своими полномочиями. 

Отмечается, что один из разработчиков WhatsApp, который исследовал хакерские атаки, сообщил в суде, что в 720 случаях данные пользователей перенаправлялись на сервер, штаб-квартира которого базируется в Лос-Анджелесе. Он принадлежит компании, центр обработки данных которой используется NSO.

Сама компания опровергла эти обвинения и заявила, что ее продукты используются властями для предотвращения терроризма, пресечения преступлений и спасения жизней. Также там опровергли использование приложения Pegasus.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, что через приложение Zoom, которое является наиболее используемым на карантине, хакеры воровали личные данные пользователей, притворяясь HR-отделом. 

Также журналист Financial Times подслушивал совещания других изданий через Zoom.

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