Израиль окончательно выйдет из карантина 14 июня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее анонсировал о старте разработки вакцины от коронавируса, заявил о том, что до 14 июня страна окончательно выйдет из карантина. Премьер представил основные положения плана по выходу из коронавирусного карантина. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

С сегодняшнего дня, (5 мая) отменяются ограничения на 100-метровое расстояние от дома. Граждане могут передвигаться свободно, но с соблюдением социальной дистанции и при обязательном ношении масок.

Разрешается посещать родственников, в том числе и пожилых членов семьи, но с соблюдением основных правил: не снимать маску, держать дистанцию, избегать физического контакта.

Также до конца недели восстановят работу торговые центры, рынки и детские сады. Занятия будут проходить в малых группах, при соблюдении особых санитарных мероприятий.

С 17 мая будут разрешены мероприятия (включая свадьбы) численностью до 50 человек, с 31 мая возобновится обучение в 4-10 классах. Также будут разрешены мероприятия численностью до 100 человек.

В период с 1 по 14 июня должны вернуться к работе спортивные сооружения, музеи, театры, рестораны, кафе, восстановится обучения в ВУЗах. Также будут отменены ограничения на количество участников мероприятий. В тот же период будет рассмотрен вопрос о возобновлении авиаполетов.

В то же время Нетаньяху предупредил, что в любой момент Израиль может вернуться к жёсткому карантину.

Новые послабления карантинного режима завершатся 14 июня.

Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирус в Израиле обнаружили у восьмидневного младенца.

Кроме того, от коронавируса умер бывший главный раввин Израиля.