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  • Украинский полярник показал завораживающие фото "края земли"
05 мая 2020, вторник, 20:45 62
Жизнь 2020-05-05T22:01:26+03:00
Українські Новини
Украинский полярник показал завораживающие фото "края земли"

Украинский полярник показал завораживающие фото "края земли"

Ярина Вацяк
Антарктида, станция Академик Вернадский, Фоторепортаж, украинские полярники, Огненная Земля

После того, как 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили, 30 апреля чилийское судно "Betanzos" с украинскими полярниками на борту вышло в пролив Дрейка и, огибая мыс Горн, подошло к Огненной Земле.

Об этом рассказывает участник сезонной экспедиции 2020 года, профессор кафедры минералогии, геохимии и петрографии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, доктор геологических наук Александр Митрохин, пишет "Экспедиция ХХI".

Ученый показал невероятные кадры пейзажей с "края земли".

1. Кордильера Дарвин, где-то здесь находится самая высокая точка Огненной Земли - 2438 м. Фото: Александр Митрохин
1. Кордильера Дарвин, где-то здесь находится самая высокая точка Огненной Земли - 2438 м. Фото: Александр Митрохин
2. Несмотря на красноречивое название на Огненной Земле нет действующих вулканов. Фото: Александр Митрохин
2. Несмотря на красноречивое название на Огненной Земле нет действующих вулканов. Фото: Александр Митрохин
3. По мере продвижения на запад в сторону Тихого океана ландшафт меняется. Горы становятся ниже, исчезают ледники. Фото: Александр Митрохин
3. По мере продвижения на запад в сторону Тихого океана ландшафт меняется. Горы становятся ниже, исчезают ледники. Фото: Александр Митрохин
4. В протоках появляются многочисленные мели и мелкие каменные островки. Фото: Александр Митрохин
4. В протоках появляются многочисленные мели и мелкие каменные островки. Фото: Александр Митрохин
5. На горизонте за этими островками находится Тихий океан. Фото: Александр Митрохин
5. На горизонте за этими островками находится Тихий океан. Фото: Александр Митрохин
6.
6. "Betanzos" проходит Canal Brecknock и поворачивает на северо-восток в сторону Магелланов пролив. Фото: Александр Митрохин
7 Маршрут
7 Маршрут "Betanzos" протоками архипелага Огненная Земля (Tierra del Fuego) Карта: Александр Митрохин

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше. В этом году в Антарктиду поехали самые молодые украинские полярники.

Ранее участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер. Также к украинским полярникам в Антарктике "в гости" приходил императорский пингвин.

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