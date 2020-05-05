Украинский полярник показал завораживающие фото "края земли"

После того, как 25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили, 30 апреля чилийское судно "Betanzos" с украинскими полярниками на борту вышло в пролив Дрейка и, огибая мыс Горн, подошло к Огненной Земле. Об этом рассказывает участник сезонной экспедиции 2020 года, профессор кафедры минералогии, геохимии и петрографии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, доктор геологических наук Александр Митрохин, пишет "Экспедиция ХХI". Ученый показал невероятные кадры пейзажей с "края земли". [gallery-6118] Как сообщали Українські Новини, украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше. В этом году в Антарктиду поехали самые молодые украинские полярники. Ранее участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер. Также к украинским полярникам в Антарктике "в гости" приходил императорский пингвин.