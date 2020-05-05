Украинский полярник показал завораживающие фото "края земли"

Об этом рассказывает участник сезонной экспедиции 2020 года, профессор кафедры минералогии, геохимии и петрографии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, доктор геологических наук Александр Митрохин, пишет " Экспедиция ХХI ".

3. По мере продвижения на запад в сторону Тихого океана ландшафт меняется. Горы становятся ниже, исчезают ледники. Фото: Александр Митрохин

3. По мере продвижения на запад в сторону Тихого океана ландшафт меняется. Горы становятся ниже, исчезают ледники. Фото: Александр Митрохин

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше. В этом году в Антарктиду поехали самые молодые украинские полярники.

Ранее участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер. Также к украинским полярникам в Антарктике "в гости" приходил императорский пингвин.