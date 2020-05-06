Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина

Глава Минсоца об антикризисных мерах: "они являются достаточными в тех условиях, в которых мы находимся"

Министр рассказала об антикризисных мерах, направленных на социальную защиту украинцев.

В то время, как более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет, в Пенсионном фонде Украины рассказали, каким слоям населения правительством будет оказана материальная помощь в связи с коронавирусным карантином.

Так, министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Зеркало недели рассказала об антикризисных мерах, направленных правительством на соцподдержку украинцев.

"Поддержка доходов у тех, в кого они падают, материальное обеспечение людей; снятие барьеров и расширение доступа к социальным програмам и льготам – это две главные вещи, которые сегодня в социальной защите делают все страны", - отметила Лазебная.

По ее словам, украинское правительство принимает аналогичные меры для защиты людей. В частности, для пенсионеров ввели три программы. Для примера Лазебная напомнила, о доплате пенсионерам, старше 80 лет. Правда доплата составляет 500 грн.

"По инициативе президента Украины правительством было принято решение относительно выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривень отдельным категориям населения. Кроме пенсионеров, размер пенсионных выплат которых составлял 5 тысяч гривень, такую помощь получили еще и 600 тысяч лиц с инвалидностью, а также те, кто получает пенсии по потере кормильца. Всего в эту программу попали 10,6 млн человек", - заявила министр.

По словам Лазебной в мае уже проводят индексацию пенсии на 11% для 6,9 млн пенсионеров. Министр также упомянула о расширении и усилении программы субсидий. В частности, я 3,2 млн домохозяйств в Украине установили дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг на период карантина. Субсидии и пособия автоматически переназначили.

Перерасчет пенсий в мае. Инфографика: ПФУ

"Кроме того, для усиления социальной защиты украинцев, которые в период карантина потеряли работу, была предоставлена возможность воспользоваться в упрощенном порядке программами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и помощи малообеспеченным семьям", - сказала Лазебная.

На вопрос о том, достаточно ли этого по ее мнению, министр заявила, что эти меры являются достаточными в тех условиях, в которых сейчас находится Украина. В то же время она отметила, что сегодня нужно обратить внимание на то, какие категории выпадают из системы поддержки, но нуждаются в дополнительной защите со стороны государства в условиях карантинных ограничений.

Одной из таких категорий Лазебная назвала ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения. Она объяснила, что в основном они осуществляли деятельность в сфере оказания услуг и на данный момент фактически лишены возможности получения дохода.

Министр отметила, что ее ведомство инициировало выплату на период карантина дополнительной финансовой помощи на каждого ребенка до достижения им 10 лет для ФЛП, которые принадлежат к I–II групп плательщиков единого налога, и платили в полном объеме ЕСВ в 2019 году. Выплату такой помощи введен на период карантина и на один месяц после даты его отмены.

"По нашим подсчетам, право на помощь получат более 300 тысяч семей, в которых воспитывается почти полмиллиона детей. Размер пособия составит на детей до 6 лет – 1779 грн; на детей в возрасте от 6 до 10 лет – 2218 гривен. То есть семья, в состав которой входит двое детей, в зависимости от их возраста, получит дополнительно от государства от 3500 до 4500 гривень ежемесячно", - отметила Лазебная отвечая на вопрос, почему для выплаты ребенку должно быть до 10 лет.

Также министр добавила, что в Украине внедрили программу помощи по частичной безработице для малого и среднего бизнеса.

Отметим, что проблемы с госбюджетом возникли еще до эпидемии коронавируса. А карантин их только усилил. В частности, всего расходы Минсоцполитики сократили на 9,8 млрд грн (8,3%), а расходы Пенсионного фонда увеличились на 29,7 млрд грн (17,2%). Однако, по словам Лазебной, несмотря на это, ни одной социальной программы якобы не сократят.

"Мы готовы к этому. Еще 25 марта правительство утвердило постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий", с которым, согласно Закону Украины от 17.03.2020 г. (относительно предотвращения распространения коронавирус) повышена социальная защищенность получателей субсидий. В частности, в постановлении установлены особенности для назначения субсидий гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, увеличены социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на 50%, а также предусмотрены случаи, когда запрещено прекращать предоставление жилищных субсидий. И даже с этими мерами мы входим в нормальный режим финансирования", - сказала Лазебная на то, что число тех, кто нуждается субсидий, однозначно увеличится.

По ее словам, эти решения будут действовать в течение карантина и еще 30 дней после его завершения. Если после этого пойдет какой-то негативный тренд, то будем делать дополнительные шаги".

Лазебная напомнила, что Фонд борьбы с коронавирусом имеет 64 млрд грн. Во время прошлого заседания правительство выделило из фонда 1,6 млрд грн для помощи ФОПам. Сейчас прорабатывается вопрос увеличения трансферта для Фонда социального страхования.

"К тому же, были проведены переговоры со Всемирным банком о продлении до 2023 года и дофинансирование на 150 млн долларов проекта "Модернизация социальных услуг" (300 млн долларов займа на этот проект было выделено Всемирным банком еще в 2014 году. Проект должен был завершиться в сентябре 2020 года). 50 млн долл из этого дополнительного финансирования пойдут на поддержку госбюджета и финансирования принятых правительством мер по социальной поддержке украинцев в период пандемии", - сказала Лазебная.

Как сообщали Українські Новини, выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта.

Тем временем, в предпринимательском движении "Save ФОП" меры власти по ослаблению карантина, которые вступят в действие с 11 мая, считают скудными недостаточно продуманными и невыгодными для бизнеса.

Ранее "Save ФОП" требовали снять карантин с 1 мая, и отменить им аренду.