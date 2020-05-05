Предприниматели требуют отменить им арендную плату

В то время, как в предпринимательском движении "Save ФОП" меры власти по ослаблению карантина, которые вступят в действие с 11 мая, считают скудными недостаточно продуманными и невыгодными для бизнеса. Предпринимательское движение "Save ФОП" требует от власти отменить арендную плату для малого бизнеса на период карантина. Об этом Українським Новинам сообщил глава движения Сергей Доротич, передают Українські Новини. "Как физлица-предприниматели должны платить за то, чем они, по сути, не пользуются? Никто сейчас не работает, но платить за аренду должны. Это может стать последним гвоздем в гроб малого бизнеса. Поэтому мы требуем отменить арендную плату для малого бизнеса на период карантина", - отметил Доротич. Также Доротич сообщил, что необходимо полностью отменить фискализацию физлиц-предпринимателей, потому что при таких условиях ведения бизнеса фискализация станет причиной исчезновения малого бизнеса. Кроме того, активисты движения призывают власть к созданию систем удобного кредитования и компенсационных выплат для физлиц-предпринимателей. "Мы пытаемся донести это представителям власти. Если наши требования не примут во внимание, мы и дальше будем выступать против действий власти. Естественно – в рамках закона", - сообщил Доротич. Как сообщали Українські Новини, с 17 марта в Украине запрещена работа всех общественных заведений, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок. С 11 мая в Украине планируют возобновить работу магазинов, которые расположены в отдельных помещениях; парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов; летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; работу общепита навынос; оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ). "Save ФОП" – всеукраинское движение, участники которого выступают за сохранение малого и среднего бизнеса при помощи сохранения для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения. С 10 февраля 2020 года активисты движения начали акции протеста в городах Украины для обеспечения оптимальной работы физлиц-предпринимателей. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин. Ранее "Save ФОП" требовали снять карантин с 1 мая.