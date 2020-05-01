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  • С 4 мая украинцам начнут выплачивать проиндексированные пенсии. Средний размер повышения
01 мая 2020, пятница, 06:05 884 Инфографика
Экономика 2020-05-01T06:05:01+03:00
Українські Новини
С 4 мая украинцам начнут выплачивать проиндексированные пенсии. Средний размер повышения

С 4 мая украинцам начнут выплачивать проиндексированные пенсии. Средний размер повышения

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия, индексация пенсий
Пенсии. Фото: forbes.net.ua
Пенсии. Фото: forbes.net.ua

С 4 мая Пенсионный фонд начнет выплачивать проиндексированные пенсии. Размер пенсий повысят 8,36 млн человек, а средний размер повышения – 259, 41 гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" Пенсионным фондом Украины проведена индексация пенсий с 1 мая", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что пенсии перечислены с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.

Кроме того учтено, что размер пенсионных выплат у получателей пенсий, назначенных согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые получили необходимый страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 гривен.

"Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9, 9 млн пенсионеров. Размер пенсий повысили 8️, 36 млн человек. Средний размер повышения - 259,41 гривен", - отметили в ПФУ. 


Выплата будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через "Укрпочту". 

Индексация пенсий. Инфографика: ПФУуИндексация пенсий. Инфографика: ПФУ


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