Меры властей по ослаблению карантина невыгодные для бизнеса и непродуманные, — "Save ФОП"

Глава предпринимательского движения "Save ФОП" Доротич считает меры власти по ослаблению карантина, которые вступят в действие с 11 мая, скудными недостаточно продуманными и невыгодными для бизнеса.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передают Українські Новини.

"Решение несовершенное и принято опять-таки без нас, без предпринимателей. Я выступаю за последовательность действий. Экономика обязана действовать. Меры власти по ослаблению карантина я считаю скудными. В этом случае стоит консультироваться с предпринимателями. Но наша власть, к сожалению, далека от народа", - сообщил Доротич.

Также он считает, что ограничения нужно было смягчать с 1 мая разрешить работу гостиниц, торговых площадок, салонов красоты и прочего.

С 11 мая, по его мнению, стоит возобновить работу метро, городского и междугороднего транспорта.

"При таком развитии событий предприниматели смогли бы привести торговые точки в порядок, возобновить работу в прежнем режиме. А с 11 мая появилась бы возможность транспортных перевозок. Это важно, поскольку экономика ничего не стоит без транспорта", - отметил Доротич.

Кроме того, он считает, что с 22 мая стоит, соблюдая правила безопасности, начать работу кинотеатров, театров, галерей и прочего, несмотря на то, продлят карантин или нет.

"Save ФОП" всеукраинское движение, участники которого выступают за сохранение малого и среднего бизнеса при помощи сохранения для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Как сообщали Українські Новини, 4 С 10 февраля 2020 года активисты движения начали акции протеста в городах Украины для обеспечения оптимальной работы физлиц-предпринимателей. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.

Ранее "Save ФОП" требовали снять карантин с 1 мая.