Городской транспорт будет работать и дальше в том же режиме, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что пока что городской транспорт и дальше будет работать в том же режиме, в котором работал в последнее время, однако мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта на кранатине, который продлил до 22 мая.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", передают Українськi Новини.

"Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал. Мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы", - сказал он.

На вопрос, когда заработает метрополитен, премьер-министр ответил, что, как и планировалось ранее, полноценно метро заработает на 4-м этапе ослабления карантинных мер в Украине.

"Открытие метрополитена предполагается в 2 этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе - это практически уже этап завершения эпидемии в Украине - метрополитен будет работать в обычном режиме", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что 5-й этап ослабления карантинных мер - это и есть завершение карантина в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский метрополитен, который активно ремонтируют в период карантина, могут открыть для пассажиров в июне.

По мнению вирусолога, метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках.