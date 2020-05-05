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  • Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль
05 травня 2020, вівторок, 15:44 17
Політика 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль

Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль

Ярина Вацяк
Метро, Карантин, Кабмін, громадський транспорт, Денис Шмигаль
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що поки що міський транспорт і далі буде працювати в тому ж режимі, в якому працював останнім часом, однак мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту на карантині, який продовжив до 22 травня.

Про це він повідомив в ефірі "Українського радіо", передають Українські Новини.

"Міський транспорт буде працювати і далі в тих режимах, в яких працював. Мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну графіка роботи", - сказав він.

На питання, коли запрацює метрополітен, прем'єр-міністр відповів, що, як і планувалося раніше, повноцінно метро запрацює на 4-му етапі ослаблення карантинних заходів в Україні.

"Відкриття метрополітену передбачається в 2 етапи. На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі - це практично вже етап завершення епідемії в Україні - метрополітен буде працювати в звичайному режимі", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що 5-й етап ослаблення карантинних заходів - це і є завершення карантину в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Київський метрополітен, який активно ремонтують у період карантину, може відкрити для пасажирів в червні.

На думку вірусолога, метро можна було не закривати, але пускати людей у масках.

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Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль
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