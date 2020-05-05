В столичной мэрии рассказали, в каком районе Киева больше всего болеют COVID-19

Печерский район продолжает быть лидером по количеству заразившихся коронавирусом в столице, пока во всем Киеве заразились 1583 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации и публикует карту распространения заболеваемости.

Так, за минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 — 9 штук — зафиксировали в Днепровском районе. "Лидерами" по общему числу заболеваний продолжают быть Печерский, Дарницкий и Деснянский и Соломенский районы.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Печерский +3 (всего 336);

Шевченковский +5 (всего 119);

Соломенский +5 (всего 153);

Днепровский +9 (всего 149);

Святошинский +8 (всего 97);

Деснянский 2 (всего 153);

Подольский +3 (всего 75);

Голосеевский 1 (всего 145);

Оболонский +7 (всего 113);

Дарницкий +5 (всего 261).

Инфографика пресс-службы КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в еще одном общежитии Киева у жильца обнаружили коронавирус.

вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

29 апреля количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) увеличилось на 7 человек до 13.

В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

После этого коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.