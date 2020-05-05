подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 мая 2020, вторник, 15:28 3140 Инфографика
Общество 2020-05-05T16:00:01+03:00
Українські Новини
В столичной мэрии рассказали, в каком районе Киева больше всего болеют COVID-19

В столичной мэрии рассказали, в каком районе Киева больше всего болеют COVID-19

Кира Молчанова
Киев, Карта, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве
КГГА. Киев. Фото: ККГА
КГГА. Киев. Фото: ККГА

Печерский район продолжает быть лидером по количеству заразившихся коронавирусом в столице, пока во всем Киеве заразились 1583 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации и публикует карту распространения заболеваемости.

Так, за минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 — 9 штук — зафиксировали в Днепровском районе. "Лидерами" по общему числу заболеваний продолжают быть Печерский, Дарницкий и Деснянский и Соломенский районы.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +3 (всего 336);
  • Шевченковский +5 (всего 119);
  • Соломенский +5 (всего 153);
  • Днепровский +9 (всего 149);
  • Святошинский +8 (всего 97);
  • Деснянский 2 (всего 153);
  • Подольский +3 (всего 75);
  • Голосеевский 1 (всего 145);
  • Оболонский +7 (всего 113);
  • Дарницкий +5 (всего 261).

Инфографика пресс-службы КГГАИнфографика пресс-службы КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в еще одном общежитии Киева у жильца обнаружили коронавирус.

вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

29 апреля количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) увеличилось на 7 человек до 13.

В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

После этого коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.

Больше новостей о: Киев Карта Распространение коронавируса коронавирус в Киеве

Будет ли Киев праздновать День Победы во время кар...
Какой район Киева лидирует по заболеваемости COVID...
За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. чел...
В еще одном киевском общежитии нашли коронавирус. ...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Власти готовятся открыть метро в июне
Новости
Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начать экстрадицию 16:15
Из-за мирового кризиса работники из Украины стали чрезвычайно востребованными, - Шмыгаль 16:13
С начала карантина специалисты ЦОК "Днепропетровскгаза" проработали 97 тыс.обращений 16:06 Пресс-релиз
В СБУ испугались собственной смелости по "зеленой энергетике" и спрятали письмо Баканова, которое спокойно дала журналистам Рада 16:06 Документ
Зеленский оставил Кучму главой нового состава делегации Украины на переговорах в Минске 15:49
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
больше новостей
В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok