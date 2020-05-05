В столичной мэрии рассказали, в каком районе Киева больше всего болеют COVID-19

Печерский район продолжает быть лидером по количеству заразившихся коронавирусом в столице, пока во всем Киеве заразились 1583 человека. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации и публикует карту распространения заболеваемости. Так, за минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 — 9 штук — зафиксировали в Днепровском районе. "Лидерами" по общему числу заболеваний продолжают быть Печерский, Дарницкий и Деснянский и Соломенский районы. Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах: Печерский +3 (всего 336); Шевченковский +5 (всего 119); Соломенский +5 (всего 153); Днепровский +9 (всего 149); Святошинский +8 (всего 97); Деснянский 2 (всего 153); Подольский +3 (всего 75); Голосеевский 1 (всего 145); Оболонский +7 (всего 113); Дарницкий +5 (всего 261). Инфографика пресс-службы КГГА Как сообщали Українськi Новини, в еще одном общежитии Киева у жильца обнаружили коронавирус. вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке. 29 апреля количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) увеличилось на 7 человек до 13. В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом. После этого коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.