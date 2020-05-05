підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • У США очікують на подвійне зростання смертей від коронавірусу до початку літа
05 травня 2020, вівторок, 13:28 12
Америка 2020-05-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
У США очікують на подвійне зростання смертей від коронавірусу до початку літа

У США очікують на подвійне зростання смертей від коронавірусу до початку літа

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавірус в США, смертність від коронавірусу
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

У Сполучених штатах очікують повернення епідемії коронавірусу до осені. Днями в адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що готуються до зростання щоденної смертності від коронавірусу вже до кінця цієї весни. Про це передає The New York Times.

Повідомляється, що в адміністрації президента США Дональда Трампа прогнозують, що кількість смертей від COVID-19 у країні зросте вдвічі до початку червня цього року. Якщо раніше глава держави плекав надії, що від коронавірусу помруть не більше 100 тисяч американців, то на даний момент смертність у світі очікується до 3 тисяч на добу до кінця травня.

"Прогнози з внутрішнього звіту прогнозують близько 200 тисяч нових випадків кожен день до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Крім того, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Тим часом, Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу в США буде готова до кінця цього року.

Більше новин про: США Америка Коронавірус в США смертність від коронавірусу

Спека і сонячне світло вб'ють коронавірус влітку, ...
Україна оформила перший евакуаційний рейс з Майамі...
У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Д...
Від коронавірусу за кордоном сьомий громадянин Укр...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Влада готується відкрити метро в червні
Новини
У МОЗ попередили про безсимптомних випадках СOVID-19, які підвищують загрозу заразитися 14:51
З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб 14:45
Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море 14:29
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень Укрзалізниці, - Голобуцький 14:01
Волонтерський штаб Андрія Ставніцера в Одеській області заявив про виконання завдання щодо уникнення 1-го спалаху епідемії 13:50
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом 15:05
У Житомирській області рятувальники ліквідували кілька осередків займання 15:35
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
В Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok