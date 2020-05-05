У США очікують на подвійне зростання смертей від коронавірусу до початку літа

У Сполучених штатах очікують повернення епідемії коронавірусу до осені. Днями в адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що готуються до зростання щоденної смертності від коронавірусу вже до кінця цієї весни. Про це передає The New York Times.

Повідомляється, що в адміністрації президента США Дональда Трампа прогнозують, що кількість смертей від COVID-19 у країні зросте вдвічі до початку червня цього року. Якщо раніше глава держави плекав надії, що від коронавірусу помруть не більше 100 тисяч американців, то на даний момент смертність у світі очікується до 3 тисяч на добу до кінця травня.

"Прогнози з внутрішнього звіту прогнозують близько 200 тисяч нових випадків кожен день до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Крім того, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Тим часом, Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу в США буде готова до кінця цього року.