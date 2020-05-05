"Эпицентр" в Черкассах не закрывался, мэр Бондаренко лично покупал там товары

Магазин "Эпицентр" в Черкассах не закрывался, мэр города Анатолий Бондаренко лично покупал там товары.

Об этом заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров сообщил в интервью Українським Новинам.

"Никто магазин "Эпицентр" в Черкассах не закрывал. И, как отмечал мэр Черкасс, он лично покупал в "Эпицентре" товары. Но покупал он их в интернет-магазине epicentrk.ua и забирал в Центре выдачи онлайн-заказов в магазине "Эпицентр". У нас есть чеки, подтверждающие это", - сказал он.

Также Гончаров отметил, что решением исполнительного комитета Черкасского городского совета №256 от 18 марта были внесены изменения в постановление №243, согласно которым магазину "Эпицентр" было разрешено работать и обеспечивать жителей Черкасс товарами первой необходимости, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм.

Ранее Бондаренко в интервью СМИ заявил, что городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он снова открылся.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая Черкассы разрешили возобновить работу: магазинам непродовольственных товаров, строй- и электротоваров, сантехники, канцелярии, книжной продукции, мебели, ремонтных мастерских, парикмахерских и салонов красоты, салонов ритуальных услуг, проектных организаций.

Также разрешена работа рынков, ярмарок, летних площадок ресторанов. Помимо этого, разрешено посещение парков, скверов и аттракционов, объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.