В Чехии с 11 мая разрешат въезд работникам без гражданства ЕС

В Чехии, где установили памятник армии генерала Власова, заявили о том, что уже с 11 мая разрешен въезд работникам без гражданства Евросоюза. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, данное решение было принято на заседании правительства. Так, с 11 мая на сезонную работу или работу в сфере здравоохранения могут приехать граждане государств, не входящих в состав Евросоюза.

"Правительство одобрило предложение МВД о разрешении с 11 мая въезда в республику тех граждан из стран, не являющихся членами ЕС, которые имеют разрешение на работу в Чехии, чтобы они могли принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также для работы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, Израиль окончательно выйдет из карантина 14 июня.

Кроме того, с 4мая на Кипре начали первый этап смягчения карантина.

Также дня карантинные меры ослабляют в Бельгии.

Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни.