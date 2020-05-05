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05 мая 2020, вторник, 11:48 75
Европа 2020-05-05T11:49:40+03:00
Українські Новини
В Чехии с 11 мая разрешат въезд работникам без гражданства ЕС

В Чехии с 11 мая разрешат въезд работникам без гражданства ЕС

Елизавета Кесельман
Чехия, Въезд в страну, Коронавирус в Чехии, ослабление карантина
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

В Чехии, где установили памятник армии генерала Власова, заявили о том, что уже с 11 мая разрешен въезд работникам без гражданства Евросоюза. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, данное решение было принято на заседании правительства. Так, с 11 мая на сезонную работу или работу в сфере здравоохранения могут приехать граждане государств, не входящих в состав Евросоюза.

"Правительство одобрило предложение МВД о разрешении с 11 мая въезда в республику тех граждан из стран, не являющихся членами ЕС, которые имеют разрешение на работу в Чехии, чтобы они могли принять участие в сезонных работах в сельском хозяйстве, а также для работы в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, Израиль окончательно выйдет из карантина 14 июня.

Кроме того, с 4мая на Кипре начали первый этап смягчения карантина. 

Также дня карантинные меры ослабляют в Бельгии. 

Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни.

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