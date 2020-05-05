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05 травня 2020, вівторок, 11:48 9
Європа 2020-05-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС

У Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС

Елизавета Кесельман
Карантин, Чехія, Коронавірус в Чехії, Послаблення карантину
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

У Чехії, де встановили пам'ятник армії генерала Власова, заявили про те, що вже з 11 травня дозволений в'їзд працівникам без громадянства Євросоюзу. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, дане рішення було прийнято на засіданні уряду. Так, з 11 травня на сезонну роботу або роботу в сфері охорони здоров'я можуть приїхати громадяни держав, що не входять до складу Євросоюзу.

"Уряд схвалив пропозицію МВС про дозвіл з 11 травня в'їзду в республіку тих громадян з країн, що не є членами ЄС, які мають дозвіл на роботу в Чехії, щоб вони могли взяти участь у сезонних роботах у сільському господарстві, а також для роботи в лікарнях та інших медичних і соціальних установах", - йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль остаточно вийде з карантину 14 червня.

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