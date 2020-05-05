У Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС

У Чехії, де встановили пам'ятник армії генерала Власова, заявили про те, що вже з 11 травня дозволений в'їзд працівникам без громадянства Євросоюзу. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, дане рішення було прийнято на засіданні уряду. Так, з 11 травня на сезонну роботу або роботу в сфері охорони здоров'я можуть приїхати громадяни держав, що не входять до складу Євросоюзу.

"Уряд схвалив пропозицію МВС про дозвіл з 11 травня в'їзду в республіку тих громадян з країн, що не є членами ЄС, які мають дозвіл на роботу в Чехії, щоб вони могли взяти участь у сезонних роботах у сільському господарстві, а також для роботи в лікарнях та інших медичних і соціальних установах", - йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

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