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04 мая 2020, понедельник, 16:44 223
Европа 2020-05-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня на Кипре начали первый этап смягчения карантина

С сегодняшнего дня на Кипре начали первый этап смягчения карантина

Елизавета Кесельман
Кипр, Коронавирус на Кипре, Смягчение карантина
Кипр. Фото: brodilki.net
Кипр. Фото: brodilki.net

В то время, как карантин с сегодняшнего дня начали ослаблять в Италии и Сербии, на Кипре, которая стала последней европейской страной, где был зафиксирован коронавирус, начали ослаблять карантин. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Отмечается, что правительство начало снимать ограничения в области строительного бизнеса. Кроме того, начинается восстановление работы всех предприятийрозничной торговли, кроме торговых центров.

В то же время закрытыми останутся рестораны и игровые площадки. Работники государственного сектора возвращаются на работу. Также восстановили свою деятельность нотариусы, юристы и суды.

Ограничения на работу государственных и частных больниц были частично сняты, а стоматологические услуги теперь полностью доступные.

Однако остается действующим комендантский час. Так, жителям запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Также разрешено посещение церквей, но с участием не более десяти человек.

Конечный этап ограничительных мер начнется 14 июля.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что Кипр возобновит авиасообщения в июне.

Также с сегодняшнего дня карантинные меры ослабляют в Бельгии. 

Кроме того, Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни.

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