С сегодняшнего дня на Кипре начали первый этап смягчения карантина

В то время, как карантин с сегодняшнего дня начали ослаблять в Италии и Сербии, на Кипре, которая стала последней европейской страной, где был зафиксирован коронавирус, начали ослаблять карантин. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Отмечается, что правительство начало снимать ограничения в области строительного бизнеса. Кроме того, начинается восстановление работы всех предприятийрозничной торговли, кроме торговых центров.

В то же время закрытыми останутся рестораны и игровые площадки. Работники государственного сектора возвращаются на работу. Также восстановили свою деятельность нотариусы, юристы и суды.

Ограничения на работу государственных и частных больниц были частично сняты, а стоматологические услуги теперь полностью доступные.

Однако остается действующим комендантский час. Так, жителям запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Также разрешено посещение церквей, но с участием не более десяти человек.

Конечный этап ограничительных мер начнется 14 июля.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что Кипр возобновит авиасообщения в июне.

Также с сегодняшнего дня карантинные меры ослабляют в Бельгии.

Кроме того, Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни.