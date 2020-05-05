подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Танк в немецкой каске. В Праге установили памятник русским военнослужащим генерала Власова
05 мая 2020, вторник, 11:21 178
Мир 2020-05-05T11:36:51+03:00
Українські Новини
Танк в немецкой каске. В Праге установили памятник русским военнослужащим генерала Власова

Танк в немецкой каске. В Праге установили памятник русским военнослужащим генерала Власова

Елизавета Кесельман
Чехия, Памятник, Прага, установление памятников
Памятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua
Памятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua

В Праге (в районе Ржепорые) установили мемориальную доску и памятник солдатам Русской освободительной армии (РОА).  Памятные знаки установлены, так как в мае 1945 года солдаты РОА помогали участникам Пражского восстания, освободившим город от немецких войск. Об этом передает "Медуза".

На табличке упоминается, что якобы именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим (некоторые чешские историки с этим не согласны, часть ученых также сомневается в важной роли солдат РОА в восстании). В боях за освобождение города погибли 300 солдат РОА.

При этом на доске упомянута неоднозначная оценка исторической роли армии, воевавшей на стороне Германии. В правом нижнем углу доски размещена цитата на русском языке из произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?"

Кроме того, установлен памятник в виде трехметрового столба. По словам бывшего журналиста, старосты района Павла Новотного, памятник — это дар известного художника, имя которого не упоминается. Местное издание iDnes.cz писало, что им мог быть известный чешский скульптор Давид Черни. Замысел памятника, так же как и имя автора, достоверно неизвестны — предположительно, немецкая каска установлена на миниатюре советского танка, так как именно такие каски носили солдаты РОА, но на вооружении у них были и советские танки.

Установку мемориальной доски совет района Ржепорые одобрил в декабре 2019 года. Это решение вызвало критику со стороны российского МИДа, который назвал его "глумлением" над памятью красноармейцев, погибших во время освобождения Чехии.

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", — сказал глава Третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Также против установки выступало посольство России в Чехии, которое посчитало появление мемориальной доски возможным нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности. После этого Новотный направил российскому посольству письмо о том, что не собирается обсуждать с Москвой свои планы по установке мемориальной плиты.

"Было здесь несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого нельзя отрицать. И, вроде бы, три сотни из них погибли. С другой стороны, есть история Русской освободительной армии, руководимой генералом Власовым, которая во всех армиях мира квалифицируется как военная измена, и во всех армиях мира военных предателей казнят", - прокомментировал ситуацию президент Чехии Милаш Земан. 

Сам Новотный заявлял, что монумент не увековечивает память солдат РОА, а отмечает их бои с вермахтом за Прагу. При этом староста подчеркнул, что не поставил бы памятник самому Андрею Власову.

Памятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.uaПамятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua

Ранее Павел Новотный писал, что 5 мая может пройти официальная церемония открытия памятника. Однако из-за борьбы с коронавирусом в Чехии действует запрет на проведение массовых мероприятий. Происходящее у памятника фиксируется на камеры видеонаблюдения, приобретенные Новотным.

Памятная доска армии генерала Власова. Фото: glavnoe.uaПамятная доска армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua

Всего установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон — около 5,5 тысяч евро. Сам Новотный сейчас находится под государственной охраной — связано ли это с установкой памятника, неизвестно. Также под госохраной находится мэр Праги Зденек Гржиб и староста района Прага 6 Ондржей Коларж.

Прага быа освобождена от нацистских войск в ходе Пражской наступательной операции 6—11 мая 1945 года. Командовал стратегической операцией Красной армии маршал Иван Конев. В ходе операции была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица Прага. На первом этапе Пражского восстания (5-8 мая) в боях на стороне восставших жителей Праги приняли участие части 1-й пехотной дивизии РОА (Русской освободительной армии) под командованием генерал-майора Сергея Буняченко. 

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля по решению властей демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установлением которого были недовольны жители Чехии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.

Больше новостей о: Чехия Памятник Прага установление памятников

В Чехии разрешили массовые мероприятия до 100 чело...
Под Черниговом со второй попытки продали демонтиро...
Первые деньги Андрей Богдан заработал на стройке в...
В Киеве установят мемориальные доски выдающимся ук...
В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса
За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. человек. Данные на 5 мая
Новости
Власти готовятся открыть метро в июне 11:35
Памятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua
Танк в немецкой каске. В Праге установили памятник русским военнослужащим генерала Власова 11:21
Безработица растет. В апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных 11:19
С сегодняшнего дня Киев начал ослаблять карантин: можно продавать кофе на вынос 11:17
Спецназ со стрельбой задержал вооруженного мужчину под Киевом, - СМИ 11:09
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
В Украине снова продлили карантин: сколько осталось до его окончания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok