В Праге (в районе Ржепорые) установили мемориальную доску и памятник солдатам Русской освободительной армии (РОА). Памятные знаки установлены, так как в мае 1945 года солдаты РОА помогали участникам Пражского восстания, освободившим город от немецких войск. Об этом передает "Медуза".

На табличке упоминается, что якобы именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим (некоторые чешские историки с этим не согласны, часть ученых также сомневается в важной роли солдат РОА в восстании). В боях за освобождение города погибли 300 солдат РОА.

При этом на доске упомянута неоднозначная оценка исторической роли армии, воевавшей на стороне Германии. В правом нижнем углу доски размещена цитата на русском языке из произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?"

Кроме того, установлен памятник в виде трехметрового столба. По словам бывшего журналиста, старосты района Павла Новотного, памятник — это дар известного художника, имя которого не упоминается. Местное издание iDnes.cz писало, что им мог быть известный чешский скульптор Давид Черни. Замысел памятника, так же как и имя автора, достоверно неизвестны — предположительно, немецкая каска установлена на миниатюре советского танка, так как именно такие каски носили солдаты РОА, но на вооружении у них были и советские танки.

Установку мемориальной доски совет района Ржепорые одобрил в декабре 2019 года. Это решение вызвало критику со стороны российского МИДа, который назвал его "глумлением" над памятью красноармейцев, погибших во время освобождения Чехии.

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", — сказал глава Третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Также против установки выступало посольство России в Чехии, которое посчитало появление мемориальной доски возможным нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности. После этого Новотный направил российскому посольству письмо о том, что не собирается обсуждать с Москвой свои планы по установке мемориальной плиты.

"Было здесь несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого нельзя отрицать. И, вроде бы, три сотни из них погибли. С другой стороны, есть история Русской освободительной армии, руководимой генералом Власовым, которая во всех армиях мира квалифицируется как военная измена, и во всех армиях мира военных предателей казнят", - прокомментировал ситуацию президент Чехии Милаш Земан.

Сам Новотный заявлял, что монумент не увековечивает память солдат РОА, а отмечает их бои с вермахтом за Прагу. При этом староста подчеркнул, что не поставил бы памятник самому Андрею Власову.

Памятник армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua

Ранее Павел Новотный писал, что 5 мая может пройти официальная церемония открытия памятника. Однако из-за борьбы с коронавирусом в Чехии действует запрет на проведение массовых мероприятий. Происходящее у памятника фиксируется на камеры видеонаблюдения, приобретенные Новотным.

Памятная доска армии генерала Власова. Фото: glavnoe.ua

Всего установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон — около 5,5 тысяч евро. Сам Новотный сейчас находится под государственной охраной — связано ли это с установкой памятника, неизвестно. Также под госохраной находится мэр Праги Зденек Гржиб и староста района Прага 6 Ондржей Коларж.

Прага быа освобождена от нацистских войск в ходе Пражской наступательной операции 6—11 мая 1945 года. Командовал стратегической операцией Красной армии маршал Иван Конев. В ходе операции была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица Прага. На первом этапе Пражского восстания (5-8 мая) в боях на стороне восставших жителей Праги приняли участие части 1-й пехотной дивизии РОА (Русской освободительной армии) под командованием генерал-майора Сергея Буняченко.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля по решению властей демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установлением которого были недовольны жители Чехии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.