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05 мая 2020, вторник, 11:46 31
Общество 2020-05-05T11:46:42+03:00
Українські Новини
Шмыгаль заявил, что пик коронавируса в Украине закончится 9-11 мая

Шмыгаль заявил, что пик коронавируса в Украине закончится 9-11 мая

Ольга Фандорина
Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Пик коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

Кроме того, Шмыгаль отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - заявил он.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

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