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05 травня 2020, вівторок, 11:46 8
Суспільство 2020-05-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні закінчиться 9-11 травня

Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні закінчиться 9-11 травня

Ольга Фандорина
Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус, Пік коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що пік коронавіруса в Україні завершиться 8-9 травня. Про це він розповів в ефірі "Українського радіо".

Крім того, Шмигаль зазначив, що з 11 травня очікують зменшення кількості хворих.

"Ми вийшли на плато. За нашими підрахунками, пік завершимо 8-9 травня... З 11 травня, якщо не буде порушень карантину, сподіваємося побачити, що кількість хворих зменшується, а число видужали буде перевищувати кількість хворих", - заявив він.

Як захиститися від коронавіруса:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19 і продовжив до 22 травня.

Також Моз оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня.

Тим часом з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.

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