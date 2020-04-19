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19 апреля 2020, воскресенье, 22:40 53 Документ
Политика 2020-04-19T22:41:49+03:00
Українські Новини
Академия наук спрогнозировала пик заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине

Академия наук спрогнозировала пик заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине

Ярина Вацяк
НАН, Коронавирус, Академия наук, коронавирус в Украине, Covid-19, Пик коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая, в то время, как в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. 

Соответствующие данные следуют из результатов моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ), пишет "Главком".

"Если будут продолжены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-8 мая", - пояснили в академии.

Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости количество новых случаев инфицирования будет снижаться до конца мая.

"При вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине", - добавили в Национальной академии наук.

При этом, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко объяснил в Facebook, что данный документ - "это не отчет, а, скорее, информационное сообщение, короткая выдержка из прогноза".

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

Министерство иностранных дел заявляет, что по состоянию на 18:00 воскресенья, 19 апреля, 152 украинца за границей проходят лечение от коронавирусной инфекции, 50 – выздоровели, 7 - умерли 

Тем временем, в мире коронавирусом заразились 2 330 793 человек.

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