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05 мая 2020, вторник, 10:41 497
Политика мира 2020-05-05T11:30:02+03:00
Українські Новини
Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "победы в Великой Отечественной Войне"

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "победы в Великой Отечественной Войне"

Елизавета Кесельман
Россия, КНДР, Великая отечественная война, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Вручения медали министру иностранных дел КНДР. Фото: facebook/Посольство России в КНДР
Вручения медали министру иностранных дел КНДР. Фото: facebook/Посольство России в КНДР

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, медалью в канун празднования 75-летия "победы в Великой Отечественной Войне". Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства России в КНДР на Facebook.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении. 

Как передает посольство, 5 мая в Северной Корее посол России передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Отмечается также, что на этой встрече страны также обговорили укрепление "многогранного российско-корейского сотрудничества".

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля появились новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора. 

На днях, стало известно, что Ким Чен Ына не оперировали. 

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