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05 травня 2020, вівторок, 10:41 34
Політика світу 2020-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя перемоги у "Великій Вітчизняній Війні"

Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя перемоги у "Великій Вітчизняній Війні"

Елизавета Кесельман
КНДР, Росія, Володимир Путін, Кім Чен Ин
Вручення медалі міністру закордонних справ КНДР. Фото: facebook/Посольство Росії в КНДР
Вручення медалі міністру закордонних справ КНДР. Фото: facebook/Посольство Росії в КНДР

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, медаллю напередодні святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній Війні". Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства Росії у КНДР на Facebook.

"Згідно з Указом Президента Російської Федерації, Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр .." за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань і меморіалів радянських воїнів в Корейській Народно-Демократичній Республіці", - відзначається в повідомленні.

Як передає посольство, 5 травня в Північній Кореї посол Росії передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону.

Відзначається також, що на цій зустрічі також обговорили зміцнення "багатогранного російсько-корейського співробітництва".

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня з'явилися новини про те, що Кім Чен Ин переніс операцію на серцево-судинній системі.

Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що через погане самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Є Чжон.

Після цього ЗМІ опублікували інформацію про його смерть, однак радник Кім Чен Ина спростував інформацію про стан диктатора.

Днями, стало відомо, що Кім Чен Ина не оперували.

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