Ким Чен Ын жив и здоров. Советник рассказал, где сейчас лидер Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, о смерти которого ранее сообщили СМИ, жив и здоров.

Об этом заявил советник президента Мун Чжон Ин телеканалу Fox News.

"Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля", - сказал советник.

Ранее эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана с прошлой недели.

Мун Чжон Ин добавил, что до сих пор никаких подозрительных перемещений в стране замечено не было.



Как сообщали Українські Новини, лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.



Также в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.



Кроме того, Пентагон заявил, что Ким Чен Ын сохраняет свою власть, несмотря на ситуацию вокруг его здоровья.



Ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын.