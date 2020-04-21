Лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию и в серьезной опасности, - СМИ

Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". Об этом со ссылкой на некоего американского чиновника, "которому это прямо известно", сообщает CNN.

Еще один чиновник в США сообщил каналу, что сообщения о неважном состояния здоровья Кима "заслуживают доверия", однако его тяжесть трудно оценить.

Подозрения, что с лидером КНДР что-то не так, зародились еще 15 апреля, когда он пропустил торжества по случаю для рождения его деда Ким Ир Сена - основателя страны. В последний раз его видели 11 апреля - он был на заседании правительства. По данным южнокорейского онлайн-издания Daily NK, Киму провели операцию 12 апреля. Среди причин, которые привели к ней, газета приводит "чрезмерное курение, ожирение и переутомление".

Президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

Напомним, ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.