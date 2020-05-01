подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • В ООН не знают, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном
01 мая 2020, пятница, 10:18 65
Мир 2020-05-01T10:19:30+03:00
Українські Новини
В ООН не знают, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В ООН не знают, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Елизавета Кесельман
Северная Корея, ООН, Ким Чен Ын, вести о смерти Ким Чен Ына
Ким Чен ЫН. Фото: focus.ua
Ким Чен ЫН. Фото: focus.ua

В то время, как президент США Дональд Трамп знает, что на самом деле происходит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не может об этом рассказать, глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что в ведомстве не владеют информацей о состоянии здоровья лидера КНДР.

По словам главы ООН, организация не владеет информацией относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына", - заявил он.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики.

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились чуть более недели назад. 

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора. 

Больше новостей о: Северная Корея ООН Ким Чен Ын вести о смерти Ким Чен Ына

После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось
В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая
Новости
Албанские врачи в Италии в честь отъезда устроили вечеринку и получили штрафы по 500 евро 11:09
НАБУ передумало в карантин ремонтировать фасад своего здания за 5,6 млн гривен 11:01
В Киеве из-за коронавируса закрыли два общежития 10:54
Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновение коронавируса 10:46
После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось 10:35 Инфографика
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать 16:58
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
Предприниматели выйдут на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, — "Save ФОП" 15:57
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok