В ООН не знают, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В то время, как президент США Дональд Трамп знает, что на самом деле происходит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не может об этом рассказать, глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что в ведомстве не владеют информацей о состоянии здоровья лидера КНДР.

По словам главы ООН, организация не владеет информацией относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына", - заявил он.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики.

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились чуть более недели назад.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора.