подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ
22 апреля 2020, среда, 12:44 2880
Азия 2020-04-22T12:44:23+03:00
Українські Новини
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ

Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ

Елизавета Кесельман
Северная Корея, Ким Чен Ын, Ким Ё Чжон, Диктаторский режим
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: Википедия
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: Википедия

Стало известно, что 12 апреля диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын перенес сложную операцию на сердечно-сосудистой системе. На днях СМИ опубликовали информацию о том, что начиная с конца прошлого года Северная Корея готовит на замену своему лидеру его младшую сестру – Ким Е Чжон. Об этом передает газета The New York Post со ссылкой на южнокорейские, американские и японские источники.

Как передает издание, на пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи в конце 2019 года было принято решение, в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или других причин, по которым он не сможет управлять страной, всю власть передать его сестре Ким Е Чжон.

Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Отмечается также, что сестра Чен Ына выпустила свое первое официальное обращение в прошлом месяце.

Как сообщали Українські Новини, Президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

Больше новостей о: Северная Корея Ким Чен Ын Ким Ё Чжон Диктаторский режим

Ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь
В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных
Новости
"Тест ладони" для проверки респиратора. Как и когда нужно делать 13:01
Виталий Кличко. Скриншот трансляции брифинга
Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина 12:59
В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений, - Солодченко 12:45
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу, - Шмыгаль 12:34
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
больше новостей
В Чернобыльской зоне тушат пожар на територрии 4 лесничеств, а в Житомирской области локализовали 2 очага
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok