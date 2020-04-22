Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ

Стало известно, что 12 апреля диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын перенес сложную операцию на сердечно-сосудистой системе. На днях СМИ опубликовали информацию о том, что начиная с конца прошлого года Северная Корея готовит на замену своему лидеру его младшую сестру – Ким Е Чжон. Об этом передает газета The New York Post со ссылкой на южнокорейские, американские и японские источники.

Как передает издание, на пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи в конце 2019 года было принято решение, в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или других причин, по которым он не сможет управлять страной, всю власть передать его сестре Ким Е Чжон.

Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Отмечается также, что сестра Чен Ына выпустила свое первое официальное обращение в прошлом месяце.

Как сообщали Українські Новини, Президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.