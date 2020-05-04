Ким Чен Ына никто не оперировал. Он жив и здоров, – Yonhap

Ситуация об операции лидера Северной Кореи постепенно обрастает новой информацией. Несмотря на то, что в ООН не в курсе, что происходит с лидером КНДР, издание Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника заявило, что вся информация о состоянии здоровья и об операции чиновника - является неверной.

Кроме того, два северокорейских законодателя в Южной Корее, в понедельник извинились за свои замечания, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына на фоне публичной критики по поводу поддельных новостей о Северной Корее.

"Я извиняюсь перед публикой (за мои замечания), какой бы ни была причина", - сказала Тэй в своем заявлении. Поскольку я получил много упреков за последние два дня, я остро чувствовал влияние моих слов", - заявил один из чиновников.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в минувшую пятницу северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились в конце апреля.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора.