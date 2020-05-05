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05 мая 2020, вторник, 07:00 361 Новости дня
Общество 2020-05-05T07:15:02+03:00
Українські Новини
Парикмахерские и летние кафе открывают, но карантин продлевают

Парикмахерские и летние кафе открывают, но карантин продлевают

Денис Иванеско
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И вашим, и нашим. Кабмин решил продлить карантин  до 22 мая, но ослабить его прямо со следующего понедельника, 11 мая.  


Разрешают открыть парки, зоны отдыха, салоны красоты, магазины смогут торговать непродовольственными товарами, в летние кафе вернутся посетители, а обычные рестораны смогут торговать едой на вынос.  Заработают музеи и библиотеки

Под ограничением останется общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры и массовые мероприятия. После 11 мая карантин будет адаптивный – ограничения будут вводить в тех регионах, где будет вспышка заболеваемости. 

Киев готовится частично снять ограничения с 12 мая.

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд. Посмотрите на график.

Электроэнергия в Украине уже стоит дороже, чем в европейских странах. Цены на нашем рынке электроэнергии обогнали цены Норвегии, Швеции, Дании, Франции, Германии и Австрии. 
Основных причин две – падение стоимости электричества в Европе из-за карантина и рост цены в Украине из-за дорогой "зеленой" энергетики. Украинские солнечные и ветровые электростанции по закону получают фиксированный тариф в евро – при 4,6 грн за киловатт. Они вытесняют с рынка дешевую атомную электроэнергию по 0,55 грн за киловатт. Конечный потребитель – домохозяйство платит 1,68 грн  за киловатт. В итоге растут долги.

Ситуация настолько угрожающая, что глава СБУ Баканов написал письмо Разумкову с просьбой умерить аппетиты собственников зеленых электростанций и снизить им тарифы. СБУ считает, что нынешний тариф дестабилизирует ситуацию энергетике. Крупнейшая солнечная электростанция в Украине принадлежит Ринату Ахметову. Рада пока молчит.

Зеленский назвал диверсией 2 этап медреформы Супрун. На второй год президентства он  с удивлением для себя обнаружил, что в результате реформы, которая вступила в силу с 1 апреля должны быть уволены 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы по Украине.  Правда отменять реформу Зеленский не хочет. Будет улучшать

Отменивший карантин раньше Кабмина мэр Черкасс вызвал Зеленского на публичную встречу. Готов даже на телевидении. 

До конца недели синоптики обещают дожди, а вот на выходных будет по весеннему тепло и солнечно.

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