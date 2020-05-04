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04 мая 2020, понедельник, 18:26 29
Президент 2020-05-04T18:30:01+03:00
Українські Новини
Не реформа, а диверсия: Зеленский раскритиковал второй этап медреформы

Не реформа, а диверсия: Зеленский раскритиковал второй этап медреформы

Надежда Комендантова
Медицинская реформа, Медреформа, Владимир Зеленский
Зеленский. Скриншот видео
Зеленский. Скриншот видео

В то время, как в Украине из-за проблем с финансированием специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия и увольнения работников после внедрения второго этапа медреформы, которая стартовала 1 апреля, Президент Владимир Зеленский призывает министра здравоохранения Максима Степанова, его заместителя - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого (фракция "Слуга народа") немедленно предложить пути исправления ошибок медицинской реформы.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих (проблемных) вопросов. Нам необходимо не сворачивание (мед)реформы, а ее улучшение, признание ошибок и их исправление", - сказал он.

Президент пояснил, что в то время, когда из-за пандемии коронавируса медики оказались под ударом, социальные сети и его рабочий стол заполнены обращениями врачей со всей Украины по поводу второго этапа медицинской реформы.

"Из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы по Украине. Почти 1 тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - отметил он.

Зеленский убежден, что такое положение дел недопустимо.

"Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи или ситуации, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала во вторник. Или, если вы житель Смуской области, то вам лучше вообще не болеть, а то придется ехать на лечение за 200 км.  Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе - это будет называться не реформа, а диверсия", - сказал Президент.

Он также отметил, что с первого дня президентства получал противоречивые оценки медреформы.

"Одни заверяют, что реформа - панацея, другие - что это смерть. Нам была необходима непредубежденная и объективная оценка не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством МОЗа проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что у реформы есть как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - подчеркнул глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода.

Также ранее главный психиатр Киевской области - генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат рассказал, к каким последствиям привела медицинская реформа.

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